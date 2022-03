Pets vão ao cinema com os donos em shopping de Porto Alegre

Uma cena bem diferente. Esta é a melhor definição para os convidados especiais que foram ao cinema no Shopping Iguatemi em Porto Alegre, que fez uma ação pet friendly para marcar o Dia Nacional dos Animais. Clientes, jornalistas e influenciadores levaram seus pets para assistir Os Caras malvados, na manhã desse sábado (12). Segundo o shopping, a sala de projeção foi adaptada, com potinhos de comida e de água e tapetes higiênicos. O minibufê também foi servido aos donos. Nesta segunda-feira (14), vai rolar mais uma ação: cães que estiverem passeando com os donos pelo shopping vão ganhar biscoitinhos pet. Outra iniciativa vai alcançar quem ainda não tem um pet. A rede Cobasi, ONG Anjos e Patas e Iguatemi promovem uma feira de adoção das 15h às 20h, no corredor ao lado da Cobasi, nesta segunda.