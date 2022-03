Associação das vítimas e familiares de vítimas da Covid-19 realiza ato na Redenção

Na data que marca a primeira morte por Covid-19 no Brasil, em 12 de março de 2020, a Associação das vítimas e familiares de vítimas da Covid-19 (Avico) realizou atos em diversas capitais do País para prestar homenagens às vítimas. Em Porto Alegre, o encontro aconteceu em frente ao Monumento ao Expedicionário, na Redenção. Segundo a associação, cerca de 50 pessoas participaram. O grupo caminhou pela Feira Ecológica, com faixas e cartazes fez um minuto de silêncio em memória às vidas perdidas. "O dia 12 de março marca a data que a primeira pessoa faleceu de Covid no Brasil. O nosso encontro de hoje foi muito importante para fortalecer a nossa luta que é contínua a favor das vítimas da Covid e dos familiares das vítimas. Muitos ficaram órfãos, viúvos, com sequelas, e a Avico existe para que ninguém esqueça que a pandemia abalou nosso País, desestruturou a família e a vida de muitas pessoas. Não vamos esquecer, vamos lutar", diz Paola Falceta, presidente da associação.