Cosplayer do Batman posa no deck ao ar livre mais alto do Hemisfério Ocidental

O cosplayer Dom Charland, vestido de Batman, posa para seu fotógrafo no Edge, o deck ao ar livre mais alto do Hemisfério Ocidental, localizado no Hudson Yards, em Nova York, nessa quinta-feira (10). A foto repercutiu devido ao lançamento de The Batman, o novo longo-metragem do homem-morcego, que chegou aos cinemas brasileiros no dia 3 de março. Segundo a ComScore, o filme dirigido por Matt Reeves teve a melhor estreia dos cinemas brasileiros em 2022. A produção arrecadou R$ 31 milhões entre o dia 3 e o último domingo, dia 6. Ao se considerar a pré-estreia do filme, realizada no dia 1º de março, o valor total sobre para R$ 45 milhões. Nos dias analisados, 2,2 milhões de espectadores assistiram ao filme nas telonas. O longa é protagonizado por Robert Pattinson e apresenta Bruce Wayne de forma mais sombria e pessoal.