Exposição com obras feitas por crianças celebra 250 anos de Porto Alegre

Em homenagem aos 250 anos de Porto Alegre, celebrados em 25 de março deste ano, a Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), em parceria com a Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), realiza a exposição “Artinclusão no AR7!”. A mostra reúne trabalhos de crianças e adolescentes entre três e 17 anos, que participaram de oficinas de pintura no abrigo emergência AR7, local de passagem e acolhimento temporário. A exposição estará com as portas abertas para visitação do público até 1º de abril no Espaço Evelyn Berg Ioschpe, no 5º andar da CCMQ. O projeto é desenvolvido pelo artista plástico e professor, Aloizio Pedersen, que realizou oficinas de pintura com as crianças. O projeto recebeu o apoio do Centro de Desenvolvimento da Expressão (CDE) e do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MACRS), instituições vinculadas a Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).