Boneca gigante Little Amal presta apoio à Ucrânia após invasão russa

A boneca gigante Little Amal deixou flores na Embaixada ucraniana em Londres, nesta quinta-feira (10), para mostrar apoio à Ucrânia, após a invasão da Rússia. A personagem representa uma menina refugiada síria, o que torna o gesto ainda mais significativo devido ao anúncio do governo britânico, nesta quinta, de que deve simplificar seu processo de visto para refugiados que fogem da guerra da Rússia na Ucrânia a partir da próxima semana. Little Amal - cujo nome tem origem árabe e significa esperança - tem 3,5 metros de altura e ganhou destaque em novembro do ano passado durante a Conferência de Mudança Climática da ONU (COP26), em Glasgow, ondeao lado da ativista climática de Samoa Brianna Fruean, do grupo Pacific Climate Warriors. Antes da COP26, a boneca viajou por quatro meses pela Europa para aumentar a conscientização sobre a situação das crianças refugiadas em meio às mudanças climáticas.