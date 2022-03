Campanha busca o descarte correto de bitucas de cigarro

A empresa de tabaco Philip Morris Brasil (PMB) está lançando no País a campanha 'Nosso Mundo Não é um Cinzeiro', com a proposta de aumentar a conscientização e promover uma mudança no comportamento e nas atitudes em torno do descarte das bitucas de cigarro. A ação foi realizada a partir de uma pesquisa da Philip Morris International (PMI) que apontou que 25% dos fumantes adultos jogam as pontas de cigarro ao chão porque acham isso normal. Já veiculada em outros países, a iniciativa está alinhada com a meta da empresa de reduzir o lixo plástico de seus produtos em 50% até 2025. No Brasil, a campanha promoveu o site www.naoeumcinzeiro.com.br, com conteúdo educativo sobre o impacto ambiental causado pelo lançamento das bitucas em ruas, praças, praias, rios e outros ambientes. Além disso, a empresa instalou bituqueiras portáteis (fotos) em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No caso do Rio

Grande do Sul, a cidade que recebeu o suporte de bitucas foi Capão da Canoa.