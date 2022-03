Expodireto lembra 'Fernandão' em homenagem a engenheiros agrônomos

A Expodireto também é emoção. A Cotrijal rendeu homenagem, de forma simbólica, ao trabalho do engenheiro agrônomo Fernando Geraldo Martins, que atuou na cooperativa. Falecido em outubro de 2021, "Fernandão", como era conhecido, trabalhou por 26 anos na cooperativa e contribuiu de forma relevante com ações voltadas à pesquisa agronômica, diz a instituição. O presidente da Cotrijal, Nei César Manica, reconheceu a dedicação do colega pelos anos de serviço: "O nosso sentimento é de gratidão. Fernandão sempre foi um profissional dedicado e com foco em desenvolver formas de auxiliar o nosso produtor. Fica aqui o nosso reconhecimento”. A solenidade teve a participação de Rafaela e Larissa, filhas de Fernandão, que receberam uma placa em homenagem. Uma foto de Fernandão foi fixada na entrada do estande da Produção Vegetal na 22ª Expodireto (foto).