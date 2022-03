Austrália declara emergência nacional por inundações; número de mortes passa de 20

O governo da Austrália declarou emergência nacional nesta quarta-feira (9), em razão das enchentes ao longo de sua costa leste. Com a declaração de emergência, a tendência é que se diminua a burocracia e aumente a ajuda às áreas afetadas. O primeiro-ministro do país, Scott Morrison, afirmou que "a Austrália está se tornando um país mais difícil de se viver por causa desses desastres naturais". A manifestação foi feita depois que ele visitou a área mais atingida de Northern Rivers, em Nova Gales do Sul. Até o momento, foram registradas 21 mortes. As fortes chuvas devem durar pelo menos até quinta-feira (10), com ventos de até 90 quilómetros por hora, e há receios de deslizamentos de terra e inundações. Na semana passada,