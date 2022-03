Expodireto traz novidades no uso de drones para a agricultura

Uma das novidades que podem ser encontradas na 22ª Expodireto Cotrijal são os drones de pulverização. Em um espaço localizado ao lado da Arena Agrodigital, duas empresas estreantes na feira trazem a nova tecnologia, com demonstrações ao vivo dos produtos. o uso de drones é uma novidade na agricultura que visa maximizar a produção e evitar perdas, como destaca Maico Argenton, da ADS, de Frederico Westphalen, uma das empresas que está expondo na Expodireto: “na soja se perde de 3 a 5 sacos devido ao amassamento. Com o drone, não tem este problema”. A outra empresa que faz parte das exposições desse tipo de produto é a RLTecno, de Bento Gonçalves, com drones autônomos que possuem um tanque de 20 litros de fertilizantes. Ambas empresas atuam com tecnologia importada. A 22ª edição da Expodireto está sendo sediada na cidade de Não-Me-Toque, e vai até o dia 11 de março.