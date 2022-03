Dia Internacional das Mulheres: Manifestantes realizam atos ao redor do mundo

Mulheres se reuniram, em diversos países do mundo, para realizarem manifestações neste 8 de março, quando é comemorado o Dia Internacional das Mulheres. Atos foram feitos em países como França, Espanha, Reino Unido, Rússia, Paquistão, Índia, Japão e Brasil. Entre as principais reivindicações dos grupos, estão a igualdade de direitos - entre os mais exigidos está o direito trabalhista - e o fim da violência de gênero. Um dos temas evidenciados foi o apoio às vítimas de abusos; uma manifestante segurava um cartaz com o dizer "Mulheres vítimas, nós acreditamos em você", durante manifestação em Toulouse, sudoeste da França (foto). Os protestos deste ano também foram marcados pelos pedidos de fim da guerra na Ucrânia, com manifestantes levando cartazes dizendo "Pare Putin" e "Sem guerra", durante marcha pela praça Cibeles, em Madri, na Espanha.