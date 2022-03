Autoridades conferem estragos de fortes temporais em Porto Alegre

Após as fortes chuvas que atingiram Porto Alegre na tarde de domingo (6), representantes de diversos órgãos públicos, do Ministério Público e da CEEE Equatorial, realizaram uma vistoria nos estragos da Vila dos Sargentos, em Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo esteve presente na visita e conversou com as famílias que residem ruas Nelson Dalmas, Walmir Porto e Carlos Artur de Freitas, conhecida como comunidade Terra Nostra, as mais atingidas e que registraram maiores danos. Nesta região da Capital, 120 casas foram destelhadas (foto) e 22 ficaram destruídas. Em função do vendaval, a Defesa Civil Municipal segue atendendo diversos chamados pela cidade ainda nesta terça-feira (8). Outros bairros também registraram estragos, e mais de 65 casas ficaram destelhadas no bairro Santa Tereza e outras dez pelo restante da Capital. Mais de 1.380 mil metros quadrados de lona foram distribuídos e 62 kits emergenciais para auxiliar as famílias.