DMLU promove terceira edição de projeto sobre segregação de resíduos

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) promoveu a terceira edição do projeto Linda Orla Limpa no sábado (5), na praia do Veludo, localizada no bairro Belém Novo, Extremo Sul de Porto Alegre. Cerca de 550 pessoas participam da ação sobre a correta segregação dos resíduos, na atividade que ocorreu das 9h às 17h. A Equipe de Gestão e Educação Ambiental (EGEA) do departamento montou um estande com maquetes de unidade triagem e de composteira caseira. Foram oferecidas palestras com explicações sobre o funcionamento das unidades de triagem e a correta separação dos resíduos. Além disso, um garrafão com estrutura feita em metal apelidado de “Papa Resíduo” (foto) foi instalado e chamou a atenção das crianças que juntavam latinhas para depositar no local. O projeto terá continuidade no próximo sábado (12), na Orla do Guarujá, Zona Sul, também no horário das 9h às 17h.