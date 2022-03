Último Desfile Cênico Musical da Festa da Uva reúne 6 mil pessoas

A noite de sábado (5) levou 6 mil pessoas à Rua Sinimbu, no centro de Caxias do Sul, para prestigiar o último Desfile Cênico Musical da Festa da Uva 2022. Os seis desfiles reuniram cerca de 46 mil pessoas na Sinimbu. O desfile contou com a presença do governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, e do deputado Estadual Neri, o Carteiro, que também visitaram os pavilhões durante a tarde. O desfile emocionou a todos os presentes e contou com o discurso de despedida da Rainha Pricila Zanol e das Princesas Bianca Ott e Bruna Mallmann. Para Bianca, as visitas realizadas para divulgação da Festa foram a certeza de que o evento seria um sucesso: "A cada visita, as trocas de olhares demonstravam o desejo tímido para o retorno das festividades. Isso aumentava nossa motivação para seguirmos com nosso trabalho voluntário na divulgação da nossa Festa", disse a princesa em seu pronunciamento.