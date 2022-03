Programa Mais Educa São Leo é ampliado para 6 mil estudantes

O Mais Educa São Leo, programa da Prefeitura de São Leopoldo que oferece atividades nas áreas de tecnologia, esporte, artes e cultura a estudantes do 1º ao 9º ano e EJA, da rede municipal de educação, será ampliado em 2022. O projeto que iniciou em 2019, com 11 escolas municipais, atenderá a partir deste ano mais de 6 mil crianças e adolescentes, estudantes da rede pública. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) realizou na quinta-feira, 4 de março, uma reunião com os novos monitores articuladores do programa. O encontro ocorreu na sala de reuniões do Sebrae São Leopoldo.