Enorme tempestade de areia atinge o Iraque

Uma tempestade de areia provocada por ventos fortes atingiu o Iraque nessa quinta-feira (3). De acordo com as autoridades meteorológicas do país, o fenômeno afetou principalmente as províncias do sul. A areia envolveu a cidade portuária de Basra (foto) nesta sexta (4), o que reduziu consideravelmente a visibilidade na região. Até o momento, um homem morreu em decorrência da tempestade, disse o Dr. Alaa Kazem Al-Muhammadawi, chefe de saúde do distrito de Rusafa, à agência estatal de notícias iraquiana. Segundo o doutor, outras 1.500 pessoas foram internados em hospitais na capital iraquiana, Bagdá, com problemas respiratórios. O Iraque está entre os cinco principais países do mundo mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, o que agrava ainda mais as secas, e torna o clima propício para o surgimento de tempestades de areia.