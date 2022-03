Rio Grande do Sul forma 473 servidores para atuar no sistema penitenciário

O Rio Grande do Sul vai ter reforço no quadro de servidores do sistema penitenciário. Uma turma com 473 formados para atuar na área foi diplomada nessa quinta-feira (3) no Salão de Atos da Pucrs, em Porto Alegre. O quadro é ligado à Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo (SJSPS) e da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Os servidores vão atuar nos estabelecimentos prisionais. A solenidade de formatura marcou o encerramento do 32º curso de formação profissional de agentes penitenciários e do 4º curso de formação profissional de agentes penitenciários administrativos. Entre os recém formados, estão 373 agentes penitenciários e 100 agentes penitenciários administrativos, que serão lotados nas dez regiões penitenciárias do Estado, conforme as necessidades da administração de cada local.