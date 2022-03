Inundações na Austrália: Meio milhão de pessoas são orientadas a evacuar Sydney e arredores

Meio milhão de pessoas em Sydney e nos arredores foram orientadas a evacuar a área ou se preparar para fugir das inundações que assolam a costa leste da Austrália. O fenômeno, que começou no fim da semana passada, submergiu várias cidades e pontes nos estados de Queensland e Nova Gales do Sul - como a ponte Windsor, ao longo do rio Hawkesbury, em Sydney (foto). As autoridades emitiram alertas de chuva e vento severos para um trecho de 400 quilômetros da costa australiana, enquanto o nível da água sobe rapidamente. O Bureau de Meteorologia da Austrália alertou sobre inundações repentinas com risco de vida e ventos perigosos de cerca de 90 km/h. "Acreditamos que as coisas vão piorar antes de melhorar", alertou o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, em pronunciamento.