Hospital de Clínicas realiza primeiro transplante duplo de coração e rim do Rio Grande do Sul

O técnico de manutenção Jessé Luis Azeredo de Oliveira (foto), de 31 anos, já faz parte da história do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) e da medicina gaúcha. Jessé recebeu um transplante duplo de coração e rim, inédito no Rio Grande do Sul, no fim de janeiro, e, no dia 18 de fevereiro, recebeu alta. Jessé sofreu com uma meningite em 2014, que posteriormente se agravou para problemas renais e no coração. Ao ser atendido no Hospital de Clínicas, uma equipe multidisciplinar dedicou-se a encontrar caminhos para sua cura. A equipe médica indicou realizar primeiro o transplante cardíaco, avaliar a recuperação por algumas horas e, na sequência, realizar o transplante do rim. O tempo é crucial nestes procedimentos, pois os rins e coração não duram muitas horas fora do corpo. A operação foi um sucesso. Após 29h com o novo coração, Jessé recebeu seu novo rim, que em menos de 30 minutos já estava funcionando e produzindo urina.