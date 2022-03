Navio com milhares de carros de luxo naufraga durante operação de reboque

O navio cargueiro Felicity One, que sofreu um incêndio no dia 16 de fevereiro, afundou no início da manhã desta terça-feira (1º) durante uma operação de reboque. O navio transportava cerca de 4 mil carros de luxo do grupo Volkswagen da Alemanha para os Estados Unidos, até pegar fogo durante o trajeto. Os 22 tripulantes foram resgatados e transportados em segurança. Entre os veículos transportados, estavam carros das marcas Porsche, Bentley, Audi, Lamborghini e modelos da própria Volkswagen. De acordo com um comunicado oficial da Marinha Portuguesa, o barco estava a 407 km da região dos Açores, em Portugal, quando afundou mais de 3 mil metros na água. No local, registam-se alguns destroços e uma pequena mancha de resíduos oleosos, que está a ser dispersa pelos jatos de água dos rebocadores e que se encontra a ser monitorizada pela Direção de Combate à Poluição da Autoridade Marítima Nacional e pela Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA).