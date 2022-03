Romaria da Terra volta a ser feita com foco na produção de alimentos saudáveis

A Romaria da Terra do Rio Grande do Sul teve sua retomada marcada, após dois anos sem ser realizada de forma presencial devido à pandemia. O evento, nessa terça-feira (1), reuniu cerca de 1,6 mil pessoas em Ilópolis, no Vale do Taquari. Desde a primeira edição da Romaria, em 1978, esta é a segunda vez que o Vale do Taquari recebe o evento – a primeira foi em 2005, em Cruzeiro do Sul. Nesta edição, o foco foi a defesa da agricultura familiar e da produção de alimentos saudáveis. Mesmo de volta, o romaria não contou com a tradicional procissão por causa da chuva. A celebração eucarística, presidida pelo bispo diocesano Dom Aloísio Alberto Dilli, foi no salão do centro cultural do município e destacou a importância dos cuidados com a terra. Dois dos principais pontos tratados foram a agricultura familiar e o combate à fome no País, com a defesa de uma atividade que respeite a vida e que tenha incentivos à produção de alimentos saudáveis.