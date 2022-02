'No Ritmo do Coração' é o grande vencedor dos SAG Awards 2022

A 28ª edição do Screen Actors Guild Awards, mais conhecido como SAG Awards, aconteceu na noite deste domingo (27), consagrando o longa "Coda", conhecido no Brasil como “No ritmo do coração”, como grande vencedor da noite. O filme dirigido por Sian Heder, que conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca em Gloucester, nos Estados Unidos, levou dois grandes prêmios: melhor elenco (considerado o mais importante da noite) e melhor ator coadjuvante para Troy Kotsur, o primeiro ator surdo a concorrer em alguma das categorias na história da cerimônia. A premiação, que é organizada pelo Sindicato dos Atores dos Estados Unidos, é considerada um termômetro nas categorias de atuação para o Oscar, que ocorre no dia 27 de março. Na disputa da televisão, a série coreana Round 6, da Netflix, foi a grande vencedora, e levou para casa três prêmios.