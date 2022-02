Comitê da ONU promove campanha no litoral gaúcho pelo fim da violência contra as mulheres

O Comitê Gaúcho Eles Por Elas, da ONU Mulheres, vai movimentar o Litoral Norte no sábado (26). A ação começa pela praia de Torres, às 11 horas, passa por Capão da Canoa, às 15h30, e se encerra em Imbé, às 17 horas. Com distribuição de material informativo, mobilização e bate-papo na areia das praias, o objetivo dos organizadores é conscientizar e convidar os veranistas, especialmente os homens, para entrar na luta pelo fim da violência, do abuso e do assédio contra as mulheres. A equipe também vai orientar sobre os meios para que qualquer pessoa possa fazer uma denúncia de violência. No Rio Grande do Sul, o número de feminicídios é assustador a cada ano. Em 2021, 97 mulheres perderam a vida, número que é 21% superior ao do ano de 2020, que teve 80 vítimas. Só no mês de janeiro de 2022 já foram 10 mulheres assassinadas por esse tipo de crime no estado. Nos 23 municípios da Associação do Litoral Norte foram registrados três feminicídios no ano passado.