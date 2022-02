Teatro Feevale ganha nova fachada e está pronto para programação de 2022

O Teatro Feevale está se preparando para a retomada de seus espetáculos. E, para marcar o momento, o espaço teve sua fachada reformada. A nova fachada é uma releitura da linguagem e da textura das pedras naturais instaladas desde a inauguração do teatro, em 2011, mas que tiveram quer ser substituídas com o tempo. O novo revestimento é de ACM, material produzido a partir de insumos que não agridem o meio ambiente. O teatro, administrado pela Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo (Aspeur), agora se prepara para a reabertura cultural do espaço de espetáculos, que, a partir de abril, retoma as programações que foram transferidas durante a pandemia e prepara sua agenda para receber novos shows. A retomada das apresentações no local será marcada pelo show da banda Melim, na sexta-feira, 1º de abril.