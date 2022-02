Monumentos mundiais são iluminados com cores da bandeira ucraniana

Famosos monumentos e construções mundiais foram iluminados com as cores da bandeira ucraniana após anesta quinta-feira (24). Locais históricos foram tomados pelas cores azul e amarelo, como o Coliseu de Roma (foto), o Portão de Brandemburgo, em Berlim, a número 10 da Downing Street - residência oficial do primeiro ministro do Reino Unido em Londres - e o Empire State, em Nova York. Os países em que se encontram essas construções já se mostraram contrários à invasão de Vladimir Putin ao território ucraniano. O ministro da Cultura italiano, Dario Franceschini, anunciou que o Coliseu seria iluminado como forma de apoio ao país do leste europeu através de seu perfil no Twitter, e condenou o ataque russo, classificando-o como um ato "injustificado e injustificável". Enquanto a prefeitura de Berlim escreveu que está "enviando um sinal claro, como uma cidade livre, para uma Ucrânia livre e soberana".