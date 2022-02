Europeus tomam as ruas para pedir o fim da guerra na Ucrânia

Grupos de manifestantes gritando palavras de ordem contra a guerra tomaram nesta quinta-feira (24) as ruas de diversas capitais europeias, como Berlim, Paris, Varsóvia e Haia, em protesto contra a. Já na Polônia (foto), país vizinho à Ucrânia, um manifestante queimou uma bandeira da Rússia em frente à embaixada do país em Varsóvia. Anteriormente, também ocorreram manifestações em Beirute, no Líbano, e em Tóquio, no Japão. Além disso, em Dublin, na Irlanda, e nas cidades holandesas de Haia e Amsterdã, centenas de pessoas participaram de protestos em frente às representações diplomáticas russas nesta quinta-feira. A Polônia, que tem uma extensa fronteira com a Ucrânia e acolhe cerca de 1,5 milhão de seus cidadãos, expressou seu apoio ao país vizinho e sua vontade de ajudá-lo. "A Polônia está se preparando para vários cenários relacionados à situação de tensão" entre Ucrânia e Rússia, informou o ministério do Interior.