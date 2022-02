EPTC reforça orientação no trânsito com Operação Volta às Aulas

Na busca por um trânsito melhor e mais seguro para os moradores de Porto Alegre, a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) está realizando uma operação especial de Volta às Aulas 2022. A ação, que ocorre desde segunda-feira (21) e que vai até esta sexta-feira (25), busca reforçar a sinalização e orientar os motoristas e alunos que circulam pelas áreas próximas às instituições de ensino da capital. Os agentes envolvidos na operação estão dando dicas em busca de estabelecer uma cultura de respeito e da responsabilidade no trânsito. O objetivo da atividade, de acordo com a EPTC, é estimular a prática de bons comportamentos e melhorar as relações sociais entre a comunidade escolar, contribuindo, assim, com a mudança de atitudes em prol da proteção da vida.