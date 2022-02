Museu do Futuro, que propõe mostrar como será o mundo em 2071, é inaugurado em Dubai

Os museus tradicionais normalmente exibem preciosidades, coleções e obras artísticas do passado. Em contrapartida ao tradicional, foi inaugurado nesta terça-feira (22), em Dubai, nos Emirados Árabes, o Museu do Futuro (foto), em que as exposições se propõem a mostrar como será o mundo em 2071. Dubai é conhecida por seus arranha-céus e estruturas incríveis e inovadoras. O Museu do Futuro não é diferente. Visto do lado de fora, o edifício circular representa a humanidade, o centro oco traz a ideia do futuro desconhecido e a base verde remete à terra. Na parte interna, os visitantes vivem experiências futuristas, como a viagem em missões espaciais e é guiado por ideias de pensadores e especialistas internacionais, traduzindo-se num banco de ensaio para as gerações futuras. Além de tudo, o museu faz justiça ao seu propósito desde a construção, que foi feita por robôs.