Exposição Palácio Contemporâneo é inaugurada no Piratini

O público já pode conferir a exposição Palácio Contemporâneo, que fazem parte das celebrações do centenário do Palácio Piratini, sede do governo gaúcho e situado no Centro Histórico de Porto Alegre. A abertura foi na noite dessa terça-feira (22), com a presença do governador Eduardo Leite e da secretária de Cultura, Beatriz Araujo, além de autoridades e pessoas ligadas ao setor cultural. As obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea (MACRS) ficarão expostas até 17 de maio. A exposição marca o início da programação em homenagem aos 30 anos do MACRS, com a apresentação do projeto MACRS – Trajetórias Através do Estado e o lançamento do Clube do Colecionador Contemporâneo. O projeto Palácio Contemporâneo foi criado pelo ex-diretor do museu André Venzon , em curadoria conjunta com Fábio Pimentel Baraldo. A mostra é um convite à reflexão sobre o tempo, transformações que a cultura motiva e natureza do presente, diz a curadoria.