Trabalhadores da indústria de cana-de-açúcar protestam na República Dominicana

Trabalhadores da indústria da cana-de-açúcar realizaram um protesto em frente ao Palácio Nacional, em São Domingos, na República Dominicana, nesta terça-feira (22). Os manifestantes exigem melhores salários e condições trabalhistas, evidenciando que as jornadas de trabalho nas plantações chegam a ser superiores a 14 horas diárias (foto). Grande parte dos trabalhadores do setor não está incluída na decisão do governo de aumentar 101,8% o salário de trabalhadores agrícolas e de 97% para trabalhadores administrativos do setor açucareiro, anunciada na última terça-feira (15). Isso acontece porque os empregadores contratam esses funcionários sem vínculos empregatícios, e os pagam por produção, não com salário fixo, segundo denunciam o Movimento Socialista dos Trabalhadores (MST) e o Sindicato dos Trabalhadores da Cana (UTC) do país.