Óculos de realidade virtual é atração principal do Museu da Água na 33ª Festa da Uva

Uma das atrações da Festa da Uva 2022 é o Museu da Água do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), localizado na Casa 10 das Réplicas de Caxias do Sul. Na edição deste ano, o espaço conta com uma novidade. Através de um óculos de realidade virtual (foto), os visitantes podem fazer um tour por todo o caminho que a água percorre até chegar na sua torneira sem sair do lugar. Além disso, o museu possui uma exposição de equipamentos antigos que contam a história do saneamento no município e dos 56 anos da autarquia. O espaço também sediará ações da Educação Ambiental. O museu fica aberto para visitação de segunda a quinta, das 11h às 19h, e nas sextas, aos sábados e domingos, das 10h às 19h30min.