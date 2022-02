Colômbia descriminaliza aborto até a 24ª semana de gravidez

A Colômbia se tornou, nesta segunda-feira (21), o quinto país da América Latina a flexibilizar o acesso ao aborto, quando um alto tribunal descriminalizou a prática nas primeiras 24 semanas de gravidez. Esta é uma decisão inédita para o país, de maioria católica, e que agora se junta à Argentina, Uruguai, Cuba e Guiana no grupo de nações latinas que permitem o aborto. No México, o aborto é permitido até 12 semanas em algumas regiões. Com a decisão, as mulheres poderão interromper a gestação por qualquer motivo até o sexto mês, sem serem punidas por isso. Até então, na Colômbia, o aborto só era permitido em caso de estupro, se a saúde da mãe estivesse em risco ou quando o feto apresentasse malformação que comprometesse a sobrevivência. Após o anúncio do tribunal, centenas de manifestantes favoráveis ao aborto comemoram a decisão (foto).