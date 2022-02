Equipes expandem busca por desaparecidos em incêndio de navio na Grécia

Equipes de resgate do corpo de bombeiros expandiram, nesta segunda-feira (21), as buscas dentro do navio em chamas (foto) ancorado na ilha grega de Corfu, onde 10 pessoas continuam desaparecidas. O incêndio no Euroferry Olympia, de bandeira italiana, começou na última sexta-feira (18). O corpo de um homem foi encontrado no interior do navio no domingo (20). Ele era um caminhoneiro e estava dentro de seu veículo carbonizado; essa foi a primeira vítima fatal confirmada. Até o momento, um total de 281 pessoas foram resgatadas. Entre elas, estão dois homens que foram transportados de avião por equipes de resgate, um terceiro que conseguiu se libertar e chegar ao convés do navio depois de ficar preso por mais de dois dias. A maioria dos passageiros era proprietária de caminhões ou motoristas que transportavam mercadorias pela Europa.