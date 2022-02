Festa da Uva recebe quase 50 mil visitantes em seu primeiro final de semana

Durante o primeiro final de semana, a Festa da Uva recebeu 47 mil pessoas em seus pavilhões em Caxias do Sul, cidade da Serra Gaúcha. Boa parte do movimento ficou concentrada na parte da noite, motivada pelos shows nacionais de Dilsinho, na sexta-feira (18), e Jorge & Mateus, no sábado (19). Neste primeiro fim de semana, foram distribuídos cerca de dez toneladas de uva na entrada do parque. Outro marco importante do primeiro final de semana de festa foi a aplicação de 238 doses da vacina contra Covid-19, no ponto de vacinação dos pavilhões, mantido pela Secretaria Municipal de Saúde. Não é necessário pagar ingresso para acessar o ponto de imunização e moradores de outras cidades que estiverem visitando a Festa também podem receber as doses no local. Para acessar a festa é necessário usar máscara e apresentar carteira de vacinação. Quem não estiver vacinado precisa apresentar teste negativo para Covid-19. A 33ª Festa Nacional da Uva ocorre até o dia 06 de março.