Pintura externa do Mercado Público de Porto Alegre começa nesta terça

Faltam poucos dias para um dos patrimônios históricos de Porto Alegre passar por mais uma revitalização. A partir da próxima terça-feira (22), começa a pintura da parte externa do Mercado Público. De acordo com informações da prefeitura da Capital, esta ação é a a quarta intervenção na estrutura visando a sua total recuperação, somando-se à reforma elétrica, à troca das escadas rolantes e elevadores e à substituição dos deques no Largo Glênio Peres. A iniciativa representa um investimento de R$ 1,02 milhão do Executivo municipal. O prazo para a execução dos trabalhos é de sete meses, a contar da data de expedição da ordem de início (14 de fevereiro). Na próxima semana, os trabalhadores da empresa vencedora da licitação instalarão a sua base de operação e iniciarão o processo de isolamento das primeiras áreas a serem pintadas.