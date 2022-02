Tempestade Eunice atinge noroeste da Europa e coloca continente em alerta

A tempestade Eunice continua a castigar o noroeste da Europa. Nesta sexta-feira (18), foram registrados ventos de 200 km/h, que causaram ondas gigantes (foto) e fizeram com que os meteorologistas emitissem dois raros alertas de "tempo vermelho" e de "perigo à vida". Ao menos oito pessoas morreram devido ao fenômeno até o momento: três na Inglaterra, três na Holanda, uma na Irlanda e uma na Bélgica. O vendaval destruiu o teto da O2 Arena, em Londres, que já recebeu estrelas do mundo todo. Além disso, a famosa London Eye foi fechada e voos e trens cancelados. No País de Gales, mais de 100 mil pessoas foram afetadas por cortes de energia com o desligamento de linhas e tombamento de árvores. O governo britânico realizará uma reunião de emergência para discutir como amenizar os riscos provocados pela tempestade.