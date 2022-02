Cooperativa sanitiza escolas em ação solidária em Porto Alegre

A Cooperativa de Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre (Cootravipa) está direcionando sua Agenda Solidária de Sanitização às escolas públicas de Porto Alegre. Nesta sexta-feira (18), foi realizada uma higienização na Escola Municipal de Ensino Fundamental Vereador Martim Aranha, da Vila Cruzeiro. A ação solidária, denominada #Cootracontraocorona, consiste na desinfecção de paredes, pisos, equipamentos e outras superfícies através de produtos químicos registrados pela Anvisa, que protegem o local contra fungos, bactérias e vírus. O produto, aplicado por um técnico especializado, mata os micro-organismos dos ambientes com potencialidade de contaminação pela Covid-19. Corredores, salas de aula, refeitório, ginásio e auditório da escola foram higienizados. A EMEF atende cerca de 700 alunos, a maioria de baixa renda. As instituições interessadas em receber a Ação Solidária de Sanitização devem entrar em contato com a Cootravipa e conhecer os critérios básicos para serem contempladas.