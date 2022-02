Destaques da lavoura de arroz gaúcha em 2021 recebem prêmio Pá de Arroz

Na noite da quinta-feira (17), a Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) homenageou com o prêmio Pá de Arroz diversas personalidades (foto) nas lavouras durante o último ano, que se destacaram por seus esforços a favor do desenvolvimento do setor. A premiação ocorreu durante a programação da 32ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). Entre as categorias do prêmio estão Amigo da Lavoura, Técnica Estadual, Mercado Externo e Lavoura Nota 10. A 32ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz se encerra nesta sexta-feira (18), quando as colheitadeiras serão acionadas na lavoura batizada de Breno Prates em homenagem ao fundador da Federarroz. O evento é organizado pela entidade com correalização da Embrapa e patrocínio Premium do Irga e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.