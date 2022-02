Kosovo dedica monumento da independência ao empoderamento feminino

Mais jovem país da Europa, Kosovo comemora nesta quinta-feira (17) o 14º aniversário de sua independência. A região declarou-se unilateralmente independente da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008. Na ocasião, foi inaugurado um monumento intitulado Newborn - recém-nascido, em inglês - em Pristina, capital do país. A obra de Fisnik Ismaili foi pintada de amarelo brilhante e o plano era que assim permanecesse. Porém, com a degradação do tempo e as pichações que a escultura recebia, Ismaili começou a alterar o "tema" da obra a cada ano, de acordo com uma situação atual ou relevante. Neste ano, a temática é o empoderamento feminino, celebrando o sucesso das mulheres e servindo de alerta aos abusos que elas ainda sofrem. Chamado de Mulheres Aladas (foto), a obra traz rostos de diferentes mulheres e asas pintadas na letra W que, segundo o artista, simbolizam a força que o país deve dar às mulheres vítimas de abuso.