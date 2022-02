Nove novas linhas de ônibus começam a circular sem cobrador em Porto Alegre

Começaram a circular em Porto Alegre, nesta quinta-feira (17), nove linhas de transporte coletivo sem a presença de cobrador. As novas linhas se juntam às, totalizando 21 linhas. De acordo com as expectativas da prefeitura, a medida deve ser ampliada e atingir 25% do sistema nesse modelo de atendimento até o fim do ano. Os veículos sem cobradores serão identificados para que os passageiros saibam, antes mesmo de embarcar, que devem efetuar o pagamento na entrada, diretamente ao motorista. Os passageiros que utilizam cartão TRI não terão mudanças na forma de acessar o meio de transporte, pois, para esses usuários, basta colocar o cartão no validador e passar pela roleta, como já é feito. Para evitar maiores transtornos no período de adaptação ao novo sistema, a EPTC está acompanhando a operação das linhas neste primeiro momento.