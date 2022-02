Unidade móvel da prefeitura de Porto Alegre oferece informações e testes de ISTs a apenados

A prefeitura de Porto Alegre, em ação coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), levou uma unidade movel do projeto Fique Sabendo ao Instituto Penal Irmão Miguel Dario, no bairro Agronomia nesta quarta-feira (16). A unidade ficou estacionada das 9h às 15h e ofereceu aos apenados da casa prisional orientações a respeito de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Inicialmente, a equipe (foto) da Unidade Móvel conversou com a população carcerária sobre a importância do uso do preservativo e da realização de exames para a obtenção de um diagnóstico precoce. Após a conversa, os apenados tiveram acesso a testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Com segurança e privacidade, o resultado dos exames ficam pronto em 15 minutos.