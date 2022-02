Obra de ampliação da avenida Severo Dullius chega a 80% de execução

A obra de ampliação da avenida Severo Dullius (foto), na Zona Norte de Porto Alegre, atingiu o índice de 80% de execução. A extensão tem dois quilômetros e ocorre da região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório. As obras com investimento de R$ 77,9 milhões foram vistoriadas na manhã desta quarta-feira (16) pelo prefeito em exercício da Capital, Idenir Cecchim. “Fiz questão de ver de perto o avanço das obras na Severo Dullius. É uma ampliação importante, que vai contribuir para melhorar a mobilidade urbana da nossa cidade”, disse Cecchim. Atualmente, são realizados os serviços de terraplanagem, aterros, reforços com rachão, drenagem e a limpeza da região do Arroio Areia. Após a conclusão dessa fase, faltarão apenas a readequação das pontes sobre o Arroio Areia e a sinalização para o término da obra.