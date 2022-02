Prefeitura cadastra moradores e prepara a instalação de caixas d'água no Morro da Cruz

Nesta quarta-feira (16), a Prefeitura de Porto Alegre iniciou os preparativos para a instalação de caixas d'água no Morro da Cruz, com uma reunião com a Comissão de Abastecimento de Água da região, sediada em uma escola da comunidade. A avaliação das casas aptas a receberem as caixas d'água será feita de forma voluntária pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio Grande do Sul (Senge-RS) e contará com apoio e orientação da comunidade, que sinalizará quais são as prioridades de instalação. Inicialmente, serão 50 caixas, instaladas a partir das residências localizadas no Altos da Escola, região mais afetada pelo desabastecimento de água, seguindo em direção as que ficam mais abaixo da região. As equipes do Departamento Municipal de Habitação (Demhab) já realizaram 610 cadastros dos moradores do local até o momento, e, desse número, 292 famílias estão sem caixa d’água.