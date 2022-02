Inaugurada a 50ª Sala das Margaridas, espaço exclusivo para vítimas de violência doméstica

O Litoral Norte conta, desde a sexta-feira (11), com mais uma Sala das Margaridas, inaugurada na nova sede da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa. O local é o quinquagésimo aberto no Rio Grande do Sul, e o segundo no litoral. O espaço é dedicado exclusivamente a vítimas de violência doméstica e seus filhos, para acolher e encorajar mulheres no processo de rompimento do ciclo de violência. De acordo com a Delegada Sabrina Deffente, a sala conta com uma brinquedoteca visível (foto) para que as mães possam ser atendidas junto aos filhos. A delegada ainda relata que durante a Operação Verão, o atendimento às vítimas está sendo realizado por duas policiais. Após o período da operação, a intenção é que sempre haja uma mulher na equipe para realizar os atendimentos, inclusive entre as equipes de plantão. Além de agentes policiais treinados para o atendimento desse tipo de crime, as unidades oferecem apoio de psicólogos e assistentes sociais. Outras Salas das Margaridas podem ser encontradas em Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Alvorada, Canoas, entre outros municípios. (Texto: Bárbara Niedermeyer)