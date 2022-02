Carga de contrabando no valor de R$ 5 milhões é apreendida em Caçapava do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na madrugada desta segunda-feira (14) na BR-290, em Caçapava do Sul, um comboio com três veículos carregados com mercadorias contrabandeadas do Uruguai, avaliadas em R$ 5 milhões. Os carros interceptados eram um Astra, com placas de Quaraí, um Voyage, de Faxinal do Soturno, e um Peugeot 207, de Alegrete. Nos veículos foi encontrada grande quantidade de mercadorias importadas ilegalmente, como medicamentos e cigarros eletrônicos, que estavam sendo levados de Santana do Livramento para a Região Metropolitana de Porto Alegre. Os motoristas tinham antecedentes criminais e foram presos em flagrante. Os veículos e a carga foram apreendidos.