'Jantar sob as Estrelas' reúne cerca de 15 mil pessoas em Bento Gonçalves

Nem mesmo a forte chuva de quase uma hora na noite de sexta-feira (11) impediu que moradores, turistas e empreendedores se unissem em torno de uma programação que proporcionou experiências ao ar livre em Bento Gonçalves. A 12ª edição do ‘Jantar sob as Estrelas’ ocorreu entre as avenidas Herny Hugo Dreher e Planalto e entorno, reunindo cerca de 15 mil pessoas. Entre as atrações, mesa suspensa a 15 metros de altura, shows (foto), exposição de Opalas, visitação ao Museu do Imigrante, feirinhas com artesanato e produtos sustentáveis e até pisa das uvas. O Caminhão do Vinho e o emblemático Tasta Vin, da Fenavinho, também estiveram presentes, assim como a Fimma/Movelsul, anunciando que mais eventos se aproximam. Foram mais de 15 pontos com música ao vivo em toda extensão do evento. A iniciativa é liderada pelo Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria Região Uva e Vinho (SEGH).