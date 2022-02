Chelsea vence Palmeiras na prorrogação e leva o Mundial de Clubes

Os jogadores do Chelsea comemoram a conquista do Mundial de Clubes sobre o Palmeiras neste sábado (12). O clube inglês venceu a equipe brasileira por 2 a 1 na prorrogação e conquistou pela primeira vez o título de campeão do Mundial. A partida foi disputada no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. A vitória do Chelsea foi garantida com o gol de desempate com um pênalti cometido pelo zagueiro palmeirense Luan. O atacante Havertz, camisa 29, cobrou, balançou a rede e fechou o placar. Esta foi a terceira vez que o time paulista competiu no Mundial. A primeira foi em 1999, quando os brasileiros foram vice-campeões para o Manchester United, da Inglaterra, por 1 a 0. Já em 2020, o Palmeiras foi o quarto colocado, perdendo na semifinal para o Tigres, do México, por 1 a 0 e, na sequência, sofrendo revés de 3 a 2 contra o Al Ahly, do Egito, após empatar de 0 a 0 no tempo regulamentar da decisão pelo terceiro lugar.