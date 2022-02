Protestos pelo direito ao uso do hijab se espalham pela Índia

Mulheres muçulmanas vestidas de burca realizaram uma manifestação nesta sexta-feira (11), em Calcutá, cidade da Índia, pelo direito ao uso do hijab (foto) - véu que as seguidoras do islã usam ao redor da cabeça. Protestos desse tipo tem se espalhado pelo país desde que um grupo de meninas começou a protestar do lado de fora de sua escola em janeiro, depois que lhes foi negada a entrada na sala de aula por usar a vestimenta. Nesta semana, uma estudante universitária se tornou símbolo de resistência. Muskan Khan entregava um trabalho universitário na cidade de Mandya, quando foi abordada por um grupo de homens hindus usando lenços cor de açafrão - a cor do partido governante da Índia, BhaMuskan Khanratiya Janata (BJP) -, que exigiram que ela tirasse a cobertura do rosto. Ao invés de obedecer, Khan gritou “Allahu Akbar” (expressão em árabe que significa “Alá é Grande”).