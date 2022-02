Finalistas do Prêmio da Aliança Francesa são expostos na prefeitura de Porto Alegre

A Pinacoteca Aldo Locatelli, do Paço Municipal de Porto Alegre, recebe a Exposição Tempo Presente (foto) até o dia 29 de abril. Inaugurada nesta semana, a mostra é feita pela Secretaria Municipal da Cultura, em parceria com a Aliança Francesa. As obras exibidas são dos dez finalistas do 5º Prêmio Aliança Francesa de Arte Contemporânea, e podem ser visitadas no porão do Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. Os três vencedores da edição 2021 do prêmio foram Pamela Zorn (1º lugar), Oendu Mendonça (2º lugar) e Estêvão da Fontoura (3º lugar). A primeira colocada foi premiada com uma residência artística de dois meses no Centre Intermondes, em La Rochelle, na França, com passagem e alojamento incluídos, prêmio em dinheiro de R$ 8 mil e ajuda de custo para o período da estadia no local, além de uma bolsa de estudos na Aliança Francesa Porto Alegre.