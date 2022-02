PRF resgata cerca de mil filhotes de tartaruga que seriam vendidos ilegalmente

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um casal que transportava ilegalmente cerca de mil filhotes de tartaruga na tarde desta quinta-feira (10) em Pelotas. O casal catarinense de 28 anos viajava em um Prisma em direção a Porto Alegre quando foi abordado. Ao revistar o porta-malas do carro, os policiais encontraram os filhotes de animais escondidos dentro de uma mala, embaixo de roupas do casal. A dupla disse que adquiriu os animais em um local próximo à fronteira com Uruguai e os iria revender em Florianópolis. Eles foram presos por crime ambiental e conduzido para a polícia judiciária para registro da ocorrência. Os animais, da espécie tigre d'água, foram levados ao Ibama para tratamento e posterior encaminhamento de volta à natureza.