Escola de futebol Nacional FC, de Lajeado, retoma atividades após 23 anos

A Escola de Futebol Nacional FC, famosa entre os anos de 1980 e 1990, retomou as atividades esportivas em parceria com a Univates no início do mês. A Escola, fundada em 1984 por José Carlos Fernandes, deu origem a craques do futebol profissional como Bolívar, André Döring, André Cemin, Meneghetti, Menudo e Adri e encerrou as atividades em 1999. Agora, sob o comando de Emerson Fernandes e Douglas Olbermann, retorna às atividades, tendo seus treinos sediados no Complexo Esportivo da Universidade do Vale do Taquari - Univates. O Nacional FC vai treinar crianças e adolescentes com idade entre 4 e 17 anos na Univates e também no Parque do Imigrante, em Lajeado. A expectativa da escola é chegar a 280 alunos até 2026.